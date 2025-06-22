الكنيسة القبطية في قبرص تشارك في معرض صور توثق حياة القبارصة في مصر

حضر الراهب القس إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لدولة قبرص، معرض الصور الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية في قبرص بالتعاون مع اتحاد القبارصة المصريين، تحت عنوان: «الرحلة إلى إيثاكا».

ضمّ المعرض مجموعة نادرة من الصور الفوتوغرافية التي توثّق حياة القبارصة المقيمين في مصر خلال الفترة من ١٩٢٠ حتى ١٩٧٠، وهي مرحلة تعبّر عن عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، وتُجسّد الثراء الثقافي والاجتماعي المشترك الناتج عن التعايش الطويل للجالية القبرصية في مصر، وما تحمله هذه الذاكرة من مشاعر محبة وحنين.

تبرز العلاقات الوطيدة

شرفت الفعالية بحضور لينا كاسيانيذو، نائبة وزيرة الثقافة القبرصية، التي كانت ضيفة الشرف في حفل الافتتاح.

وقد رافق النائب البابوي في الحضور الراهب القس متاؤس البرموسي.

كانت الأمسية مفعمة بالحنين والشغف، وتعكس أهمية الدور المصري الحضاري في كل عصر، وتبرز العلاقات الوطيدة التي جمعت بين مصر وقبرص عبر العقود.