كرنفال افتتاح مهرجان الكرازة 2025 بكنائس وسط القاهرة

نظمت كنائس قطاع وسط القاهرة، كرنفال افتتاح مهرجان الكرازة المرقسية ٢٠٢٥ لمرحلة الطفولة، حيث يحمل المهرجان هذا العام شعار "أثبت على ما تعلمت"، وذلك بكنيسة الشهيدة دميانة ببولاق، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.

أثبت على ما تعلمت

انطلق الكرنفال بفقرة من الترانيم التي تضمنّت شعار المهرجان، وتحفيظ ترنيمة جديدة خاصة بالعقيدة، تلاها عرض مسرحي قدمه فريق "راشي ني" لمسرح العرائس التابع لكنائس القطاع، كما ألقى نيافة رافائيل كلمة بسيطة للأطفال، حيث تناول فيها شرحًا للافتتاحية التي ركزت على السلوك داخل الكنيسة وخارجها، وأهمية الثبات على ما تعلمناه خلالها.

تضمن الكرنفال ٦ غرف تناولت شرحًا لبعض دروس المهرجان هذا العام وبعض الألعاب المُهدفة.