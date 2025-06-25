البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا

وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا لتحسين إمدادت الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي.

وفي وقت سابق؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين يتضمن بنوداً تجارية واقتصادية هامة من شأنها تخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

اتفاق يشمل المعادن النادرة والتعليم

بحسب ما صرّح به ترامب، فإن أحد أهم محاور الاتفاق يتمثل في استيراد الولايات المتحدة للمعادن النادرة من الصين، وهي مواد حيوية تدخل في صناعة الإلكترونيات المتقدمة، والسيارات الكهربائية، وحتى المعدات العسكرية، ما يعطي هذه الخطوة بعداً استراتيجياً لا يستهان به.