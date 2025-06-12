قوات الاحتلال تعتقل عناصر من حماس في جنوب سوريا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية في جنوب سوريا، حيث اعتقلت عناصر من حركة حماس الفلسطينية، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس.

وذكر تلفزيون سوريا أن ثمة قوة تضم نحو 100 جندي إسرائيلي اقتحمت قرية بيت جن، جنوبي سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان، ورددت عبر مكبرات الصوت أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم.

وأضافت المحطة التلفزيونية السورية أن القوة الإسرائيلية قتلت شخصًا واحدًا بالرصاص.

وأعلن جيش الاحتلال أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم عناصر من الحركة كانوا يعتزمون شن هجمات ضد إسرائيل، وأنهم نُقلوا إلى إسرائيل للتحقيق معهم، مشيرًا إلى عثور قواته أيضًا على أسلحة في المنطقة - على حد زعمه.