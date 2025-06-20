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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المتحدث باسم الكرملين يرد على ترامب حول قدرة بوتين على إنهاء الصراع بالشرق الأوسط

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
محمد عبد المعز

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهود الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وقال ترامب لبوتين في وقت سابق : انهِ الحرب الأوكرانية أولا قبل التوجه لحل الأزمة الإسرائيلية الإيرانية.

المتحدث باسم الكرملين يؤكد قدرة بوتين على وقف الحرب الإسرائيلية

ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة حول قدرة الرئيس الروسي بوتين على إنهاء الحرب بالفعل بين إسرائيل وإيران، على هامش مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

روسيا لديها علاقات جيدة مع جميع دول الشرق الأوسط

وقال بيسكوف إن بوتين لا يفرض جهود الوساطة الدبلوماسية لكن روسيا لها علاقات جيدة مع دول منطقة الشرق الأوسط، وكذلك إسرائيل مما يمكنها من إنجاح الجهود الدبلوماسية، مؤكدا أنه يمكن حل النزاع عبر المفاوضات والسُبل الدبلوماسية.

وفي اتجاه آخر لمح بيسكوف بأن إيران ترغب في وقف إطلاق النار، وإحلال السلام بالمنطقة بينما ترغب إسرائيل في استمرار العمليات العسكرية، وأعلن الكابينت الإسرائيلي في وقت سابق عن استمرار الحرب ضد إيران لمدة ثلاثة أسابيع.

الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الروسي بوتين الحرب الإسرائيلية الإيرانية المتحدث باسم الكرملين

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