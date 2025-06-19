قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس إسقاط النظام.. إسرائيل: تدمير قدرات إيران النووية أولوية
هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
72 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
فيديوهات مخلة.. القبض على فتاة تدير صفحة مشبوهة على مواقع التواصل
أرنولد يخطف الأنظار بإتقانه الإسبانية ويكشف سر تعلمه السريع بعد انضمامه لريال مدريد
سنواصل قصف من يستهدف شعبنا.. الخارجية الإيرانية للإسرائيليين: أصغوا للأوامر وقت الغارات
طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة
السيطرة على حريق داخل صالة جيم في مدينة نصر
نجم الأهلي يكشف كواليس جلسة محمد يوسف مع زيزو قبل مواجه بالميراس
الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بالميراس.. وزيزو أساسيأ لأول مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عرض روسي لدعم إيران.. وطهران تفاجئ الجميع برفض صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طهران لم تطلب دعما عسكريا مباشرا من موسكو خلال الحرب الأخيرة، رغم العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، موضحا أن هذا يأتي في وقت يشكك فيه بعض الخبراء الروس بنوايا إيران الحقيقية، معتبرين أن طهران كانت تفضل إبرام اتفاقات مماثلة مع واشنطن، نظرا لنفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلا أن تطورات الحرب فرضت عليها خيارات جديدة في علاقاتها الدولية.

وأضاف أن بوتين أكد أن روسيا سبق وأن عرضت على إيران دعما عسكريا وأنظمة دفاع جوي، لكن الجانب الإيراني لم يُبدِ اهتمامًا بذلك في السابق، إلا أن بوتين أوضح أنه في حال طلبت إيران الآن أي دعم عسكري، فإن المصانع الروسية ستكون مفتوحة أمامها، وذلك في سياق الرد على ما وصفه بالدور الحاسم الذي لعبته الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أنه في السياق ذاته، كشف بوتين عن مبادرة روسية لوقف التصعيد بين إسرائيل وإيران، تضمنت عرضا بضمانات أمنية لطهران ومحاولة لتبديد مخاوف تل أبيب، إلا أن محللين أشاروا إلى أن واشنطن لن تسمح لموسكو بلعب هذا الدور حاليا، خاصة في ظل التوترات القائمة بين الغرب وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، واعتقاد إدارة ترامب بعدم جدوى منح روسيا مكاسب سياسية في هذا التوقيت.

من جانبه، حذر الكرملين صباح اليوم من أن الحرب بين إسرائيل وإيران تتسارع بوتيرة غير متوقعة، وقد تتوسع لتشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويرى بعض الخبراء أن هذا النزاع قد يشكل شرارة لحرب عالمية ثالثة، خاصةً إذا تدخلت قوى إقليمية ودولية بشكل مباشر.

فلاديمير بوتين واشنطن الولايات المتحدة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

ترشيحاتنا

الدكتور امجد الوكيل

ماذا لو تم استهداف منشأة نووية في إيران وماهي الدول التي ستتأثر ؟

الدكتور هانى سويلم

وزير الري يوجه باتخاذ الإجراءات لتوفير المناسيب المائية المطلوبة لمحطة السويس

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

معلومات الوزراء: تصنيع الدواء محليا بأيادٍي مصرية وفقا للمواصفات العالمية

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد