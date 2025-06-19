عرض روسي لدعم إيران.. وطهران تفاجئ الجميع برفض صادم

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طهران لم تطلب دعما عسكريا مباشرا من موسكو خلال الحرب الأخيرة، رغم العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، موضحا أن هذا يأتي في وقت يشكك فيه بعض الخبراء الروس بنوايا إيران الحقيقية، معتبرين أن طهران كانت تفضل إبرام اتفاقات مماثلة مع واشنطن، نظرا لنفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلا أن تطورات الحرب فرضت عليها خيارات جديدة في علاقاتها الدولية.

وأضاف أن بوتين أكد أن روسيا سبق وأن عرضت على إيران دعما عسكريا وأنظمة دفاع جوي، لكن الجانب الإيراني لم يُبدِ اهتمامًا بذلك في السابق، إلا أن بوتين أوضح أنه في حال طلبت إيران الآن أي دعم عسكري، فإن المصانع الروسية ستكون مفتوحة أمامها، وذلك في سياق الرد على ما وصفه بالدور الحاسم الذي لعبته الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أنه في السياق ذاته، كشف بوتين عن مبادرة روسية لوقف التصعيد بين إسرائيل وإيران، تضمنت عرضا بضمانات أمنية لطهران ومحاولة لتبديد مخاوف تل أبيب، إلا أن محللين أشاروا إلى أن واشنطن لن تسمح لموسكو بلعب هذا الدور حاليا، خاصة في ظل التوترات القائمة بين الغرب وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، واعتقاد إدارة ترامب بعدم جدوى منح روسيا مكاسب سياسية في هذا التوقيت.

من جانبه، حذر الكرملين صباح اليوم من أن الحرب بين إسرائيل وإيران تتسارع بوتيرة غير متوقعة، وقد تتوسع لتشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويرى بعض الخبراء أن هذا النزاع قد يشكل شرارة لحرب عالمية ثالثة، خاصةً إذا تدخلت قوى إقليمية ودولية بشكل مباشر.