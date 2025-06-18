نيفين مسعد: القضاء الكامل على إيران لا يخدم مصالح روسيا أو الصين

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القضاء الكامل على إيران لا يخدم مصالح روسيا أو الصين، مشيرة إلى أن الدولتين تؤديان حالياً دور الوساطة في الصراع، بينما تسعى إيران إلى دور إقليمي يتجاوز إطار الوساطة فقط.

وأضافت نيفين مسعد خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن روسيا، رغم انشغالها بالحرب في أوكرانيا؛ لن تسمح بانهيار إيران، لأن ذلك سيُخلّ بالتوازنات الإقليمية ويؤثر سلباً على مصالحها الاستراتيجية.



وحذّرت من التصعيد المحتمل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة إذا تدخلت عسكرياً في الصراع؛ فإن إيران سترد على ذلك باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، مما سيؤدي إلى توسيع دائرة الحرب بشكل خطير.



ولفتت إلى أن إجلاء الأمريكيين من إسرائيل قد يكون مؤشراً على تدخل أمريكي وشيك، لكنه قد يندرج أيضاً ضمن إطار "حرب الأعصاب" التي تتبعها واشنطن، كما حدث سابقاً في أسلوب تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع طهران.



وأعربت عن قلقها من احتمالية استهداف مفاعل "فوردو" النووي الإيراني، مشيرة إلى أن مثل هذا الهجوم سيُحدث اضطرابات أمنية كبيرة على مستوى المنطقة بأسرها.

