ماذا سيحدث في إيران حال اغتيال المرشد أو تغيبه عن المشهد السياسي؟ فيديو

قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عمر على خامنئي تجاوز الـ 85 عاما، ومن المتوقع أن يكون قد ترك المسرح السياسي.



وتابعت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حالة اختفاء المرشد عن الساحة السياسية، سيتم تكوين مجلس من الفقهاء والحكومة وفق القوانين الدستورية، وتكوين إدارة عسكرية لمواصلة الحرب.

كما ذكرت أن خامنئي لم يكن مجتهدا، ولكنه رفع حظا، موضحة أن الأسماء المطروحة للولاية بعد علي هو ابن الخمانئي ويعتبر عالم دين، وعلى علاقة قوية بالحرس الثوري، وكذلك نائب رئيس مجلس الخبراء مرشح أيضا.

وأوضحت: إبراهيم رئيسي قتل بأيادي خارجية وكان مرشح لتولى القيادة، ولم تقع طائرته، ولم نسمع أي شيء عن سبب قتله .. ولن يسقط النظام الإيراني في حالة مقتل المرشد الإيراني، ما قبل 13 يونيو كان العدوان الإسرائيلي على إيران، وبعد ذلك التاريخ أصبح الاحتلال يوجه ضرباته نحو إيران".

وتابعت: تعمد إزلال الشعب الإيراني غير مقبول، وهناك أزمة اقتصادية واجتماعية في إيران، والشعب الإيراني شديد الفخر بقوميته وحضارته ويدافع عن وطنه.





