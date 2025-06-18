مفاوضات سرية بين إيران وأمريكا في سلطنة عمان لاحتواء التصعيد

كشفت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أنباء تفيد بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، تهدف إلى احتواء التصعيد في المنطقة، والضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب الدائرة.

وأوضحت مسعد، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن واشنطن تنظر إلى ما يجري في المنطقة باعتباره "معركتها الخاصة"، ما يفسر مستوى الانخراط الأمريكي في الأزمة، سواء من خلال التحركات السياسية أو العسكرية.



وأضافت أن إيران استطاعت التعامل بفاعلية مع آثار الاغتيالات التي استهدفت شخصيات بارزة خلال الفترة الماضية، وسدّ الفراغات التي خلفتها تلك العمليات، وهو ما يعكس متانة البنية المؤسسية للنظام الإيراني وقدرته على امتصاص الصدمات.