إيران تتوعد الإسرائيليين: موت بطيء في الملاجئ أو هروب من الجحيم

صدر بيان عسكري جديد (رقم 11) منذ بدء المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب، وجه الحرس الثوري الإيراني تهديدًا مباشرًا إلى سكان الأراضي المحتلة في القدس، معلنًا أن السماء الإسرائيلية أصبحت مكشوفة أمام الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وأن الهجمات ستتواصل بدقة وانتظام.

وجاء في البيان أن القوات المسلحة الإيرانية "حطمت منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني خلال عدة عمليات سابقة"، وأن صواريخ القوة الجوفضائية الإيرانية باتت قادرة على ضرب أهداف حساسة في عمق إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن الضربات الأخيرة طالت مقار جهاز الموساد والاستخبارات العسكرية (أمان)، وقواعد للطائرات الحربية الإسرائيلية في أنحاء متفرقة.

وتضمن البيان تحذيرًا صارخًا لسكان إسرائيل، دعاهم فيه الحرس الثوري إلى "الاختيار بين الموت البطيء في الملاجئ أو الهروب من الأراضي التي اغتصبها أجدادهم"، مضيفًا أن "صفارات الإنذار لن تصمت، وأيام النور قد انتهت"، في إشارة إلى استمرار الغارات الصاروخية وشلل الحياة اليومية في المدن الإسرائيلية.

وفي تطور لافت، أعلن الحرس الثوري أن إيران استخدمت لأول مرة صواريخ "سجيل" الثقيلة بعيدة المدى والتي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا في طبيعة ونطاق الهجمات.