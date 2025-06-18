إعلامي: تكلفة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي ضد هجمات إيران 280 مليون يوميا

قال الإعلامى أسامة كمال، إن إيران تريد استكمال الحرب أمام إسرائيل.

وأضاف أسامة كمال خلال تقديم برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن إسرائيل بدأت فى تخفيض صواريخها الدفاعية.

ولفت الإعلامي إسامة كمال إلى أن تكلفة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي ضد هجمات إيران، 280 مليون دولار يوميا.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية

وأكد أسامة كمال، أن الضربات الإسرائيلية ركزت على تفكيك ما يسمى محور المقاومة، واسقاط النظام الإيراني.

وكانت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل إسرائيل، بما في ذلك مدينة تل أبيب وضواحيها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تعمل على التصدي لأي تهديدات حيثما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا أن سلاح الجو في حالة تأهب لاعتراض الهجمات.