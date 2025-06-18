هل تمتلك إيران صواريخ فتاكة؟.. خبير عسكرى يرد

رد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق،على تساؤل، هل تمتلك إيران بالفعل صواريخ فتاكة ترد بها على الهجمات الإسرائيلية.



وأكد محمد الغبارى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن كل دولة وقت الحرب تحتفظ لنفسها بمخزون استراتيجى من أدوات الحرب.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية

ولفت مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إلى أن الدول تدخل الحروب على مراحل وكل مرحلة لها اسلحتها المعينة، معقبا:" ما نسمعه عن الصواريخ الإيرانية فى الميديا لن نصدق وجوده حتى تستخدمها.

وكانت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل إسرائيل، بما في ذلك مدينة تل أبيب وضواحيها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تعمل على التصدي لأي تهديدات حيثما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا أن سلاح الجو في حالة تأهب لاعتراض الهجمات.