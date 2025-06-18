عمل قلبان فى إسرائيل.. اعرف قصة صاروخ أبو طارق الجديد

أثار كشري أبو طارق ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات الماضية بسبب انتاجه لـ صاروخ جديد فما القصة؟

تصدر صاروخ كشري أبو طارق ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات الماضية لدرجة أن المؤسسات الإسرائيلية علقت على هذا الصاروخ مما جعل اسم كشري ابو طارق يتصدر التريند فى لعالم .

وكتبت على صفحاتها الرسيمة “‘إن سلسلة مطاعم كشري أبو طارق الشهيرة في القاهرة قد دخلت على خط الجدل الدائر في الشرق الأوسط وذلك بعد أن نشرت على صفحتها في فيسبوك صورة لطبق جديد على شكل صاروخ، مدون عليه عبارة “قريبًا”.

قصة انتاج صاروخ كشري أبو طارق



قام مطعم كشري أبو طارق بإنتاج صاروخ متقن ولكن من مكونات الكشري المختلفة واعتبر البعض أن هذا تعبير رمزى عن حالة الحرب خاصة أن الشرق الاوسط حاليا يشهد حالة من القلق بسبب النزاع الايراني الاسرائيلي واطلاق صورايخ متعددة على مستوطنات الاحتلال فى فلسطين.

وقام مطعم كشري أبو طارق مصري الجنسية وله فروع فى عدة دول بنشر صورة صاروخ أبو طارق على صفحة المطعم الرسمية وكتب عليه قريبا فى الأسواق.

وتداو ل نشطاء السوشيال ميديا هذه الصورة بشكل سريع حتى وصل صداها إلى إسرائيل مما دفه هيئة البث الإسرائيلية للتعليق عليه.

تفاصيل صاروخ أبو طارق

ويتكون صاروخ كشري أبو طارق من طبقات متعددة حيث يحتوى على الصلصة فى الاعلى الاسفل وفى المنتصف طبقات متعددة من الأرز والعدس البني ثم عليهم طبقة من المكرونة المسلوقة ثم الصلصة وفى المنتصف تم وضع حلقتين من البصل المقلي

وتم وضع هذا الصاروخ فى طبق متسع من الكشري التقليدي ومحتوى على كافة مكونات الكشري العادى من الأرز والصلصة والبصل والمكرونة والدقة وكافة المكونات .