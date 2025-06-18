15 مليون مشاهدة.. "على مسئوليتى" مع أحمد موسى يحقق ملايين المشاهدات منذ بداية الحرب بين إيران و إسرائيل

حقق برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعى على مدار الأيام الخمسة الماضية منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية يوم الجمعة.

ويقدم «على مسئوليتي» منذ اندلاع الهجوم الإسرائيلى على إيران، تغطية مميزة تنقل للمشاهدين كل ما يتعلق بالحرب، إضافة إلى التحليلات الاستراتيجية والعسكرية، التي قدمها نخبة من الخبراء بمصر.

ومن أبرز المحليين الذين استضافهم الإعلامي أحمد موسى خلال هذه الحلقات، اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي الذي حققت حلقته أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يويتوب، و3.5 مليون مشاهدة على تيك توك، ومليونا مشاهدة على منصة إكس، وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على فيسبوك.

وايضا حواره مع المفكر الاستراتيجى الدكتور عبد المنعم سعيد.

ويقدم برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى تغطية يومية لتطورات الحرب وانعكاساتها على المستوى الإقليمي والمحلي، كما تقدم حسابات برنامج على مسئوليتى ، وقناة صدى البلد عبر مختلف المنصات تغطية لحظية للحرب منذ الجمعة الماضية، وهو ما أسفر عن تحقيق 100 مليون مشاهدة لمنشوراتها خلال هذه الفترة.

كما لاقت حلقات اللواء نصر سالم الخبير العسكري، والدكتور يسرى أبو شادى كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، و الدكتور محمد عبود ،أستاذ الدراسات الإسرائيلية، صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نقل كبرى المواقع الإخبارية بمصر لتصريحاتهم خلال اللقاءات مع الإعلامي أحمد موسى.

وقدم البرنامج مداخلات متميزة لانعكاسات وتأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الشأن الداخلي، بينها مداخلة مع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إضافة إلى مداخلات أخرى شملت تحليلات ورؤى حول مستقبل الحرب بينها حوار مع الدكتور محمد سعيد عبد المؤمن، أستاذ الدراسات الإيرانية، والدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.