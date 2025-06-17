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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مبنى الموساد في إسرائيل كان فاضي.. وكل اللي شغالين فيه جوا إيران

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك انتشارا كبيرا لعملاء جهاز الموساد الإسرائيلي في الداخل الإيراني، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس حربا نفسية على الجانب الإيراني.

 إسرائيل اغتالت رؤساء المخابرات في إيران كيف حدث ذلك

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل اغتالت رؤساء المخابرات في ايران وازاي يحصل كده وازاي يتم اغتيال رئيس المخابرات في الايران ونائبة بهذه الطريقة وشيء غير مفهوم من ايران.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن ايران ضربت إسرائيل بالصواريخ مساء أمس، ومنظومة الدفاع الجوي في إسرائيل فيها مشكلة وهذه المنظومة جزء منها أمريكي.
 

أحمد موسى الموساد اسرائيل

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