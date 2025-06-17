تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأخطاء تسبب فشلكم فى الامتحانات

تعد امتحانات الثانوية العامة من أهم المحطات الدراسية وتتطلب درجة عالية من التركيز ولكن هناك من يقضي عدد كبير من الساعات فى الدراسة وبالرغم من ذلك لايحقق نتائج جيدة واستيعابه ضعيف.

اخطاء تدمر التركيز

ووفقا لما جاء فى موقع “betterup” نكشف لكم أهم العوامل المؤثرة على تركيز طلاب الثانوية العامة وتجعل أدائهم فى الامتحانات سئ.

التشتت

نتعرض لسيلٍ متواصل من المعلومات، سواءً جديدةً كانت أم قديمة، أثناء القيام بأي عمل وقد وجد الباحثون أن أدمغتنا مُهيأةٌ لهذا التشتت لدرجة أن مجرد رؤية هواتفنا الذكية أثناء الدراسة تُضعف قدرتنا على التركيز .

نُقيّم باستمرار ما إذا كانت المعلومات مفيدةً أو كافيةً أو لا معنى لها ويتم هذا بشكل لا إرادي والكم الهائل من المعلومات الواردة يُربك تقييمنا لمدى حاجتنا إلى مزيدٍ من المعلومات لاتخاذ القرارات.



قلة النوم

وجد العلماء أن قلة النوم قد تؤدي إلى انخفاض اليقظة، وبطء عمليات التفكير، وضعف التركيز وستواجه صعوبة أكبر في تركيز انتباهك، وقد تشعر بالارتباك و نتيجةً لذلك قد تتأثر قدرتك على أداء المهام، وخاصةً المتعلقة بالاستدلال أو المنطق، بشكل خطير كما أن قلة النوم المزمنة تؤثر سلبًا على تركيزك وذاكرتك.



قلة النشاط البدني

عندما لا تمارس أي نشاط بدني، قد تصبح عضلاتك متوترة وقد تشعر بشد في رقبتك وكتفك وصدرك، وهذا الانزعاج البسيط والمستمر قد يؤثر على تركيزك.



عادات الأكل

ما نأكله يؤثر على مشاعرنا، بما في ذلك حدة ذهننا وصفاء ذهننا، على مدار اليوم وإذا لم نُغذِّ أدمغتنا بالعناصر الغذائية المناسبة، نبدأ بمواجهة أعراض مثل فقدان الذاكرة والتعب وقلة التركيز.

يمكن للأنظمة الغذائية قليلة الدسم أن تُضعف التركيز لأن الدماغ يحتاج إلى أحماض دهنية أساسية معينة و قد تؤثر الأنظمة الغذائية المُقيِّدة الأخرى سلبًا على التركيز من خلال عدم توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الدماغ، أو من خلال التسبب في الجوع أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو الشعور بالضيق في الجسم، وهو ما يُشتت الانتباه في حد ذاته.

الدهون الصحية



البيئة

قد تؤثر البيئة المحيطة على تركيزك، حسب ما تفعله ومن البديهي أن ارتفاع مستوى الضوضاء يُشكل مشكلة، لكن الكثيرين يجدون صعوبة في التركيز أيضًا في حالة الهدوء الشديد وليس مستوى الضوضاء العام هو المهم، بل نوع الضوضاء وقد يُساعدك ضجيج المقهى النابض بالحياة والغامض على التركيز، بينما يُشتت انتباهك محادثةٌ بين زميلين.

قد تُشجعك أغنيتك المفضلة على الغناء معها، مُشتتًا انتباهك بسعادة، بينما تُبقيك الموسيقى غير الواضحة مُنتبهًا للمهمة وتؤثر الإضاءة الشديدة أو الخافتة على بصرك كما أن الغرفة شديدة الحرارة أو البرودة تُسبب عدم الراحة.