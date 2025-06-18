أحمد موسى: مبنى الموساد في إسرائيل كان فاضي وكل اللي شغالين فيه جوا إيران.. نتنياهو: نعمل على تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:



سفير السودان بالقاهرة: نشكر الرئيس السيسي والشعب المصري لحسن معاملتهم لنا

أكد سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى عدوي، ان لجامعة العربية ظلت صاحبة مواقف متقدمة في دعم السودان، مشيرا إلى أنه نشكر الرئيس السيسي والشعب المصري لحسن معاملتهم لنا.

نتنياهو: نعمل على تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه بعد الانتصار على إيران سيكون هناك شرق أوسط مختلف، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مصدر: لا صحة لأي تصريحات منسوبة لعدلي منصور عن الأوضاع بالشرق الأوسط

أكد مصدر مقرب من الرئيس السابق عدلي منصور، انه لا صحة لأية تصريحات منسوبة للرئيس السابق بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وزير المالية: الموازنة تشهد زيادة ملحوظة في مخصصات السلع التموينية والأجور

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة.

محمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديم

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على مطالب ورؤى بعض المستأجرين

الخارجية الأمريكية: ترامب كان واضحا بشأن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

أكدت الخارجية الأمريكية، أن ترامب كان واضحا بشأن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

جيش الاحتلال: إيران تريد صنع قنبلة نووية.. ولن نسمح

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الإسرائيلية تحلق بحرية فوق سماء إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

أحمد موسى: مبنى الموساد في إسرائيل كان فاضي.. وكل اللي شغالين فيه جوا إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك انتشارا كبيرا لعملاء جهاز الموساد الإسرائيلي في الداخل الإيراني، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس حربا نفسية على الجانب الإيراني.



رئيس هيئة الأركان الإيرانية: نحذر سكان إسرائيل من الوجود في تل أبيب وحيفا

حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية، سكان إسرائيل من الوجود في تل أبيب وحيفا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .