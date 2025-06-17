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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير السودان بالقاهرة: نشكر الرئيس السيسي والشعب المصري لحسن معاملتهم لنا

سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى عدوي
سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى عدوي
محمود محسن

أكد سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى عدوي، ان لجامعة العربية ظلت صاحبة مواقف متقدمة في دعم السودان، مشيرا إلى أنه نشكر الرئيس السيسي والشعب المصري لحسن معاملتهم لنا.

وقال سفير السودان بالقاهرة، في تصريحات للقناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري والسوداني يشكلان شعبا واحدا، منوها بأن العلاقات المصرية السودانية متجذرة في قلوب الشعبين؛ وهي علاقات تاريخية وظاهرة متفردة في منظومة العلاقات الدولية، 
 

وتايع أن الدعم المصري للشعب السوداني ظهر جليا من خلال ما صدر عن وزارة الخارجية المصرية وشيخ الأزهر من مواقف بشأن استنكار أحداث شرق الجزيرة في السودان، مشيرا إلى أن البعض يرى أن ما يحدث في السودان أزمة أو خلافات سياسية، وهذا لا يصف القضية التي تشهد تدخلات دولية في الشأن السوداني، مستذكرا وقوف الجيش السوداني مع الجيش المصري في معاركه الباسلة التي انتصر فيها، وغير موازين القوة في المنطقة والإقليم.

سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى السودان الرئيس السيسي الخارجية المصرية

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