رئيس هيئة الأركان الإيرانية: نحذر سكان إسرائيل من الوجود في تل أبيب وحيفا

حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية، سكان إسرائيل من الوجود في تل أبيب وحيفا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية:" ندعو سكان تل أبيب وحيفا لمغادرتها فورا، وشعبنا لم يخضع يوما لأي عدوان وستحاسب إسرائيل على أفعالها الإجرامية".

وأضاف رئيس هيئة الأركان الإيرانية:" مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد عزمنا على معاقبة إسرائيل".

وتابع رئيس هيئة الأركان الإيرانية:" وجهنا ضربات قاسية للعدو ولأهدافه الحساسة والحيوية".

وأكمل رئيس هيئة الأركان الإيرانية:" الجيش الإيراني سينتقم لدماء الشهداء".

