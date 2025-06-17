علامات استفهام| هشام الحلبي يكشف مفاجأة لاسقاط إيران لـ f 35 اسرائيلية

كشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، تفاصيل جديدة بشأن مقطع فيديو يوثق لحظة اسقاط مقاتلة اسرائيلة طراز f 35.



وأكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، أن هذا الأمر ومقطع الفيديو عليه علامات استفهام، متابعا أن لابد من ظهور جسم الطائرة بعد اسقاطها، متابعا ان لم يتم تصوير أي حطام للطائرة إف 35 التي أعلنت إيران اسقاطها.

وتابعت اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، أن اسقاط الطائرة إف 35 صعب لأنها تعمل على ارتفاعات بعيدة، مستدركا أن إف 35 الاسرائيلية تعمل من خارج المجال الجوي الإيراني.

وأشار اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، إلى أن إف 35 الإسرائيلية من طائرات الجيل الخامس ولا ترصدها الردارات بسهولة، متابعا أن الدفاعات الجوية الإيرانية لم تسقط طائرات إسرائيلية.