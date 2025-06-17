White Fox.. خبير مكافحة المنشطات يوضح طبيعة المادة المرافقة لنجم الأهلي

وضع الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاعب الفريق الأول، المغربي أشرف بن شرقي في ورطة كبيرة، بعدما نشر صورة اللاعب على متن الطائرة وبجانبه كيس من منتج “White Fox”، أحد أشهر أنواع أكياس النيكوتين التي تروج كبديل للسجائر، والمعروف خطورتها على الرياضيين.

وحرص من موقع صدي البلد على توضيح الأمور تواصل “صدي البلد ” مع الدكتور أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات الدولى حيث أكد في "تصريحات خاصة “ أن مادة White Fox ”، تحتوي على مادة النيكوتين .

وأكد خبير مكافحة المنشطات أن مادة النيكوتين غير محظور ولكنه أصبح تحت الرصد نظراً لمشاكله الصحية على الرياضيين .