أحمد موسى: إيران أنفقت مليارات الدولارات على برنامجها النووي دون أن تستفيد منه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الغرب يريد إسقاط النظام الإيراني وجلب نظام جديد، مؤكدًا أن هناك مؤشرات واضحة على سعي الغرب لإسقاطه.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إسرائيل بدأت توجيه ضربات إلى مناطق حيوية للضغط على الشعب الإيراني، مؤكدًا أن إيران أنفقت مليارات الدولارات على برنامجها النووي دون أن تستفيد منه، مضيفًا: "كأن الفلوس وقعت في المياه".

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي قصف أكبر حقل غاز في إيران، والذي يُعد من أكبر الحقول في العالم، مشيرًا إلى أن إيران ركزت على بناء قدرات صاروخية فقط، دون تطوير بقية الجيش بأسلحة متطورة.