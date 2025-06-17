أحمد موسى: الموساد ذرع عملاء من جنسيات مختلفة بكل أنحاء إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيران ركزت على القوة الصاروخية وأهملت الدفاعات الجوية وهو سبب تأثرها بالضربات الإسرائيلية، موضحًا أن تل أبيب أعلنت تدمير 40 % من القدرات العسكرية الإيرانية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم، أنه تحدث مع خبير طاقة نووية اليوم عن مفاعل ديمونة النووي وإمكانية تعرضه لهجوم إيراني، وقال إن إسرائيل تمتلك 3 مفاعلات ولكن حال تعرضها لتهديدات فإن ديمونة سوف يدمر إسرائيل والمناطق التي تتأثر بمساحة 30 كيلو داخل دولة الاحتلال، ولن تتأثر مصر لأن المفاعل على بعد 80 كيلو عن مصر.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن الموساد الإسرائيلي تمكن من ذرع عملاء من جنسيات مختلفة في كل أنحاء إيران، موضحا أن أمريكا سوف تدخل الحرب لتدمير مفاعل فوردو النووي إلا إذا عادت طهران للحاق بالعرض الأخير من أمريكا بالعودة للمفاوضات.