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انقسام داخل إسرائيل حول دعوات لواشنطن من أجل التدخل في الهجوم ضد إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقسام داخل إسرائيل حول دعوات لواشنطن من أجل التدخل في الهجوم ضد إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود انتقادات حادة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجاه بعض السياسيين الذين أطلقوا مناشدات علنية للولايات المتحدة للتدخل المباشر في الحرب الدائرة مع إيران.

وبحسب القناة، ترى الجهات الأمنية أن هذه التصريحات العلنية تضر بصورة الجيش الإسرائيلي وقدراته أمام الرأي العام العالمي، كما تمنح إيران مادة دعائية يتم استخدامها لترويج رواية مفادها أن إسرائيل غير قادرة على حسم المعركة بمفردها.

وأضافت "كان" أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية يعتبرون هذه الخطوات غير مسؤولة، وتؤثر سلبًا على الجبهة الداخلية والثقة الدولية في جاهزية إسرائيل العسكرية.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، صباح اليوم، عن بدء الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، في إطار الهجوم العسكري الواسع الذي تشنه طهران ضد إسرائيل منذ أيام، رداً على ما تصفه بـ"العدوان المتواصل على جبهات المقاومة في المنطقة".

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت "موجة جديدة ومكثفة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة" باتجاه أهداف في عمق الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن العملية تستهدف منشآت عسكرية ومراكز قيادة إسرائيلية.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "تقديرات المؤسسة الأمنية تشير إلى أن الحرب الحالية مع إيران قد تستمر أسبوعين على الأكثر، إذا لم تتدخل أطراف دولية لوقف التصعيد"، وسط قلق متزايد من توسع رقعة المواجهة إقليمياً.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد "إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية"، مؤكداً أن صفارات الإنذار ستدوي في عدة مناطق خلال الدقائق القادمة، وداعياً المستوطنين إلى "الدخول الفوري إلى الغرف المحصنة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية".

المنظومة الأمنية الإسرائيلية إيران الجيش الإسرائيلي إسرائيل الحرس الثوري الإيراني

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