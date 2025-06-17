إيران تطلق الدفعة الصاروخية العاشرة من الوعد الصادق ضد إسرائيل

أعلن التلفزيون الإيراني منتصف يوم الثلاثاء إطلاق دفعة صاروخية باليستية جديدة ضد إسرائيل،وتكون الدفعة العاشرة الصاروخية الإيرانية من عملية الوعد الصادق العسكرية الإيرانية للرد على الهجوم الإسرائيلي.

وتتبادل إسرائيل،وإيران الهجمات العسكرية الجوية منذ فجر الجمعة الماضي بقرار نتنياهو السياسي بشن حرب مفاجئة ضد الدولة الإيرانية مستهدفا المنشآت النووية الإيرانية،والعلماء النوويين الإيرانيين،ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

لتوجه الدولة الإيرانية مذكرة لمجلس الأمن الدولي لاطلاعه على الهجوم الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي قبل الرد العسكري الإيراني الذي استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية،ومقار للاستخبارات بأنحاء مختلفة في تل أبيب وحيفا،وتضررت العديد من المنشآت الإسرائيلية بسبب الضربات الإيرانية.