جيش الاحتلال: إيران تريد صنع قنبلة نووية.. ولن نسمح

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الإسرائيلية تحلق بحرية فوق سماء إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إيران تريد صنع قنبلة نووية ولن نسمح بذلك، وإيران تريد تفجير الشرق الأوسط".
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال:" قتلنا رئيس هيئة الأركان الإيرانية، وهاجمنا منظومات دفاع جوي غربي إيران".
وأكمل المتحدث باسم جيش الاحتلال:" لن نسمح باستمرار التهديد الوجودي ضدنا، ونسيطر على كل الأجواء في إيران".
ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال:" نحن في حرب متعددة الجبهات لحماية إسرائيل".