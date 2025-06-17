جيش الاحتلال: إيران تريد صنع قنبلة نووية.. ولن نسمح

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الإسرائيلية تحلق بحرية فوق سماء إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إيران تريد صنع قنبلة نووية ولن نسمح بذلك، وإيران تريد تفجير الشرق الأوسط".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال:" قتلنا رئيس هيئة الأركان الإيرانية، وهاجمنا منظومات دفاع جوي غربي إيران".

وأكمل المتحدث باسم جيش الاحتلال:" لن نسمح باستمرار التهديد الوجودي ضدنا، ونسيطر على كل الأجواء في إيران".

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال:" نحن في حرب متعددة الجبهات لحماية إسرائيل".

