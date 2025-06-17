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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: إيران تريد صنع قنبلة نووية.. ولن نسمح

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران
هاني حسين

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الإسرائيلية تحلق بحرية فوق سماء إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إيران تريد صنع قنبلة نووية ولن نسمح بذلك، وإيران تريد تفجير الشرق الأوسط".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال:" قتلنا رئيس هيئة الأركان الإيرانية، وهاجمنا منظومات دفاع جوي غربي إيران".

وأكمل المتحدث باسم جيش الاحتلال:" لن نسمح باستمرار التهديد الوجودي ضدنا، ونسيطر على كل الأجواء في إيران".

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال:" نحن في حرب متعددة الجبهات لحماية إسرائيل".
 

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