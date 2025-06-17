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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: إيران لن تستمر في سياسة النفس الطويل.. والحرب محسومة لأمريكا وإسرائيل

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
هاجر ابراهيم

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ إيران تحارب الولايات المتحدة التي تتدخل لوجستيا في الحرب مع إسرائيل لدعمها، لافتًا، إلى أن قوة أمريكا تتخطى بمراحل قوة إيران.

وأضاف مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "للأسف، هذه الحرب محسومة لصالح أمريكا وإسرائيل، ولكننا ننتظر متى وكيف تحسم، أي أننا في انتظار الإخراج".

وتابع أنّ النتيجة الحتمية هي أن تذهب إيران إلى طاولة المفاوضات دون شروط، لأنها ستتعرض إلى ضربات قوية كل يوم، مواصلا: "إسرائيل سستعرض لضربات، ولكن الضربة التي توجهها إسرائيل بـ100 من إيران، لأن وجع إسرائيل أقوى من وجع إيران".

وواصل: "إيران لن تستطيع الاستمرار في سياسة النفس الطويل، لأنها ستحارب أمريكا، وستتجه حاملات طائرات أمريكية لمياه دولية تقف فيه كي لا تحرج أي دولة من دول المنطقة وستنطلق طائراتها التي لا تستطيع أي أجهزة رادار رصدها، وبالتالي ستقصف أهدافا محددة وستبلغ إيران قبل قصف الأهداف".

خالد أبو بكر إيران إسرائيل الولايات المتحدة

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