خبير عسكري: الموساد تعاون مع مخابرات أمريكا والدول الغربية لاختراق إيران

أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الموساد الإسرائيلي اخترق العمق الإيراني، مضيفا أن الموساد الإسرائيلي تعاون مع مخابرات أمريكا والدول الغربية لاختراق إيران.



وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ایران لديها فشل استخباراتي وأمني، والموساد الاسرائيلي اغتال علماء إيران النوويين، كما اغتال كل قادة إيران العسكريين.

وتابع اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن إيران نجحت فى احتواء الضربة الاسرائيلية وقامت بتوجيه ضربات لها، لافتا إلى أنه لأول مرة نرى ضربات موجعة لإسرائيل من خلال الصواريخ الإيرانية.

