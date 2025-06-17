اتصال هاتفي بين الرئيسين الإماراتي والإيراني

تواصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد إيران.

وقال الرئيس الإيراني بزشكيان بإن الجرائم الإسرائيلية المنتهكة لكافة الأعراف الدولية ستؤدي إلى إنعدام الأمن،والاستقرار بالمنطقة.

بينما دعا الرئيس الإماراتي لمواصلة جهود التهدئة لاحتواء الصراع الحالي بالمنطقة،واللجوء للسُبل الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب وأدان وزير الخارجية الإماراتي الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح الهجوم ووصفه بإنه منتهكا للقوانين الدولية.

وبفبراير الماضي نظمت القوات البحرية الإماراتية والإيرانية مناورات عسكرية في الخليج العربي لتأمين الملاحة الدولية بالمنطقة.

وتستمر إيران،وإسرائيل في تبادل الضربات العسكرية الجوية منذ الجمعة الماضي،وأعلن الكابينت الإسرائيلي بإن الحرب على إيران قد تصل لثلاثة أسابيع بينما دعت دول مجموعة السبع الكبار إلى التهدئة،واحتواء الصراع بين الطرفين.