الرئيس الإيراني: الرد سيكون أبعد من كل ما جرى ويمكن لأمريكا كبح إسرائيل

تواصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الإثنين مع سلطان عمان هيثم بن طارق مثمنا دور عمان في الوساطة بين إيران وأمريكا من أجل تقريب وجهات النظر حول عقد اتفاق نووي أمريكي إيراني.

ودعا الرئيس الإيراني قيام الولايات المتحدة الأمريكية بكبح جماح الكيان الوحشي ويمكن لأمريكا أن تفعل ذلك،وندد بزشكيان بإنتهاك إسرائيل للقانون الدولي والاعتداء على الدولة الإيرانية،وضرب المنشآت النووية واغتيال العلماء النوويين.

وحذر بزشكيان حالة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على إيران سيكون الرد أبعد من كل ما جرى،وتتبادل إيران وإسرائيل منذ الجمعة الماضي الهجمات العسكرية والآن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية صوب طهران.

عقب استهداف إيران لخليج حيفا للرد على الهجمات الإسرائيلية الإرهابية التي تسببت في قتل الصحفيين الإيرانيين بمبنى التلفزيون الإيراني.