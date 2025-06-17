الرقب: إيران وقعت في خديعة أمريكية وتم ضربهم من الجو

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الموساد الإسرائيلي لديه جواسيس ويستخدمهم من خلال التعايش داخل المجتمعات.



وأضاف أيمن الرقب، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران وقعت في خديعة أمريكية وتم ضربهم من الجو.

وتسأل الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، "لماذا لم يبلغ أصدقاء إيران أن هناك طائرات إسرائيلية متوجهة لكم لضربكم ؟"، مستدركا أن الحرب بين إيران وإسرائيل ليست تقليدية ولا تعتمد على الخصم البري وبالتالي الأهم فيها طول النفس.

وتابع الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن من ستنضب أسلحته أولا سيكون للطرف الآخر عملية الحسم بشكل كبير.