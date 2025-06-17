غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعى انتقال الأخت فرانشيسكا مرسال

ينعى الأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، انتقال الأخت فرانشيسكا مرسال.

وقال : "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأخت فرانشيسكا مرسال، من الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات قلب الأقدس، التي انتقلت إلى المجد السمائي، على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة من المحبة والتفاني والعطاء في الخدمة.

وتابع : ونصلي إلى الله القدير، أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السمائي، وأن يمنح الرهبنة، وجميع شعب الكنيسة الصبر والرجاء، المسيح قام حقًا قام".