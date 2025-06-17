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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء نصر سالم: إيران تعاني من فشل استخباراتي.. والموساد متغلغل في طهران

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
عادل نصار

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن جهاز الموساد الإسرائيلي متغلغل داخل إيران، وله عناصر مزروعة منذ زمن، مشيرًا إلى أن العمق الإيراني مكشوف تمامًا، لافتًا إلى أن ما حدث في إيران هو نتيجة تعاون بين الموساد الإسرائيلي وفرنسا وأمريكا ودول غربية أخرى لاختراق الداخل الإيراني.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إيران تعاني من فشل استخباراتي وأمني، موضحًا أن امتلاك القدرة النووية في أي دولة يتطلب وجود علماء، ومادة خام، وأموال، وقد رصد الموساد العلماء الإيرانيين بشكل دقيق.


وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي قام باغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، مشيرًا إلى أن إيران نجحت في احتواء الضربة الإسرائيلية، وتمكنت من توجيه ضربات مضادة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني استعاد توازنه وقوته بمنتهى المهارة، مؤكدًا أن أي دولة أخرى لو تعرضت لمثل هذه الضربات لما تمكنت من النهوض مجددًا بهذه السرعة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لم يُفصح حتى الآن عن خسائره، رغم امتلاكه أقوى منظومة دفاع جوي في العالم، والتي فشلت في صد الهجمات الإيرانية.

وشدد سالم على أن الإدارة الإيرانية تدير الموقف بمهارة، معتبرًا ذلك نجاحًا يُحسب للقيادة الإيرانية.

نصر سالم جهاز الاستطلاع الموساد

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