محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية مجمع التمور لاستقبال موسم التمور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث تفقد وحدة إنتاج شكائر الزماط بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وجاهزية خطوط الإنتاج والتعبئة ووحدات الحفظ والتخزين، وذلك في إطار استعدادات استقبال موسم التمور؛ دعمًا و تخفيفًا عن كاهل المزارعين.

كما تابع تجارب تجفيف محصول الطماطم التي يتم تنفيذها؛ للتوسع في تحقيق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي بالمحافظة، وإتاحة فرص تصديرية متنوعة بالأسواق العالمية.