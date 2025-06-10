وكيل التضامن بالوادي الجديد يشيد بالتنسيق بين الجهات في موسم الأضاحي

وجه حمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد الشكر والتقدير لكل من ساهم بالعمل أثناء أيام عيد الأضحى المبارك من نحر وتجهيز وتوزيع لحوم الأضاحي. وشمل الشكر اللجنة العليا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية على مستوى الإدارات الاجتماعية، ومديرين الإدارات الاجتماعية بالمركز الخمس وجميع العاملين في الوحدات الاجتماعية الذين بذلوا جهداً كبيراً في هذه المهمة الإنسانية.

وأشاد العديسي بمدى التنسيق التام بين الجهات المعنية التي أسهمت في نجاح عملية توزيع اللحوم، حيث كانت مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية لمراكز المحافظة وقراها في مقدمة هذه الجهات. وأوضح أن توفير وتجهيز المجازر، بالإضافة إلى تعاون الأطباء البيطريين ورؤساء الوحدات المحلية، كان له دور كبير في تسهيل مهام اللجان وتنفيذها على أكمل وجه.

من جهتها، أكدت أسماء عبدالله حجازي، رئيس اللجنة على مستوى المحافظة، أن هذا الجهد هو نتيجة منظومة عمل متكاملة بدأت قبل العيد بشهر.بدأ من التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي كان أساسياً لمعرفة مدى مساهمة تلك الجمعيات في تقديم عجول الأضاحي لنحرها خلال أيام العيد المبارك، كما شكرت جميع المشاركين في العمل على الالتزام والجهد المتميز .

وأكدت أن الجميع قد قام بدوره على أكمل وجه، مما أسهم في نجاح هذا العمل المبارك وتقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية في هذه المناسبة العظيمة.