جمال رائف: تشكيل لجنة إدارة أزمات خطوة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران

علق الكاتب الصحفي جمال رائف على التحرك السريع من الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، من خلال تشكيل لجنة إدارة أزمات عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح رائف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يعد خطوة استباقية واستراتيجية للتعامل مع الوضع الإقليمي والدولي المتقلب، بما يحمله من سيناريوهات متغيرة قد تؤثر على الداخل المصري في أي لحظة.

وأكد أن الدولة المصرية لطالما أثبتت جاهزيتها الكاملة في مواجهة الأزمات والتحديات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيرًا إلى أن مصر خاضت خلال السنوات العشر الأخيرة اختبارات متعددة، من بينها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي، وأخيرًا الحرب على قطاع غزة، وصولًا إلى التصعيد المتسارع في الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران.

وأشار رائف إلى أن الدولة تتابع عن كثب كافة التطورات الإقليمية والدولية عبر لجنة إدارة الأزمات العليا، التي تتولى تقييم تأثيرات الحرب على الصعيدين الاقتصادي والأمني، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاستقرار الداخلي.