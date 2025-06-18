ترامب : بوتين عرض التوسط في الملف الإيراني ولم يعد لدى طهران دفاعات جوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تنخرط في مفاوضات، مشيرًا إلى أن "الفرصة لا تزال قائمة أمامها للتفاوض"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل

وأضاف ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض التوسط في الملف الإيراني خلال اتصال هاتفي جمعهما أمس.

وتابع قائلاً: "أوجه لإيران كلمتين بسيطتين: استسلام غير مشروط. وسنرى في الأسبوع المقبل أمورا متطورة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مضيفًا: "وأعني ذلك أكثر من أي وقت مضى".

وتابع قائلا : "لم يعد لدى إيران دفاعات جوية وإسرائيل تسيطر على الأجواء الإيرانية".