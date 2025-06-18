صواريخ إيرانية جديدة تستهدف تل أبيب.. والاحتلال يعترض بعضها

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل إسرائيل، بما في ذلك مدينة تل أبيب وضواحيها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تعمل على التصدي لأي تهديدات حيثما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا أن سلاح الجو في حالة تأهب لاعتراض الهجمات. وطالب الجيش الجمهور بالالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية حفاظًا على السلامة العامة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن إسرائيل رصدت إطلاق 8 صواريخ من إيران، مشيرة إلى نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض 4 منها حتى الآن. وأكد جيش الاحتلال اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي سياق آخر، تعهد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في وقت سابق اليوم، بأن بلاده لن ترحم حكام إسرائيل، وذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بـ"الاستسلام غير المشروط".

واتهم خامنئي الولايات المتحدة بالمشاركة في ما وصفه بـ"الحركة الخبيثة" التي يقودها الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن مواقف المسؤولين الأمريكيين الأخيرة تعزز هذا التوقع "يومًا بعد يوم".

وقال خامنئي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "X"، إن "الشعب الإيراني يتصدى بصلابة للحرب المفروضة، كما تصدى حتى الآن"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشعب "يرفض السلام المفروض ولا يرضخ لأي جهة تحاول فرض الإملاءات عليه".

وأضاف أن "العدو الصهيوني ارتكب خطأً جسيمًا وجريمة كبرى، ويجب أن يُعاقب"، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا العقاب أو توقيته.