إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل

وجهت إيران تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإطفاء الإسرائيلية عن تسجيل عدة حرائق في مناطق مفتوحة بالساحل والجنوب والوسط، وذلك عقب سقوط صواريخ أُطلقت من إيران، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن فرق الإطفاء تتجه حالياً إلى مواقع الحرائق، التي يُعتقد أنها ناجمة عن سقوط نحو 15 صاروخاً في الهجوم الأخير، والذي تسبّب في إطلاق صافرات الإنذار بعدة مناطق.

في المقابل، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه شنّ صباح اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت نحو 40 موقعاً عسكرياً إيرانياً غرب إيران، وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.