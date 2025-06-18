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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير روسيا في الاحتلال لا يستبعد نقل سفارة بلاده خارج تل أبيب

تل أبيب تعيش الدمار
تل أبيب تعيش الدمار
محمد على

ذكرت وكالة تاس الروسية، أن سفير روسيا في إسرائيل أكد أنه لا يستبعد نقل السفارة الروسية من تل أبيب لمكان آمن، لافتا إلى أن هناك خطط لإجلاء الموظفين.

وأوضح سفير روسيا في إسرائيل أن العملية تأتي لاعتبارات أمنية في ظل حالة الصراع الحالية.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن التهديد النووي في الشرق الأوسط له بعد واقعي وهو تهديد المنطقة والعالم.

جدير بالذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل تعاني نقصا في الصواريخ الاعتراضية الدفاعية.

يأتي ذلك فيما قال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني إنه إذا استهدف الصهاينة منشآتنا النفطية فعلى دول المنطقة إجراء حسابات صحيحة.

وقال : سنسلب نتنياهو الشعور بالأمان في جميع أنحاء العالم ولا نرغب في توسيع الحرب إلى الخليج لأنه في هذه الحالة يمكن أن يلحق الضرر بعدد كبير من دول الجوار.

تاس سفير روسيا إسرائيل نقل السفارة الروسية تل أبيب إجلاء الموظفين التهديد النووي

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