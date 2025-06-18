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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير الطاقة الذرية يتراجع: لا دليل على تطوير سلاح نووي بإيران

جروسي
جروسي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران.

تصريحات جروسي المتراجعة

يأتي تصريح جروسي ليخفف من تقارير وكالته التي سبق وأخرجت تقرير حذرت فيه من مستويات التخصيب الإيرانية وخطرها الظاهر وهو الأمر الذي اتخذته إسرائيل كذريعة لضرب طهران.

وجاءت الصدمة الأكبر بتقرير المخابرات الأمريكية الذي يخالف تقارير الاحتلال والإدارة الأمريكية لترامب ذاتها بأن إيران ليست قريبة من صنع القنبلة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء أن الجزء السفلي من مفاعل نطنز تعرض على ما يبدو لأضرار مباشرة خلال الضربات الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوكالة، في منشور على إكس: "استنادا إلى التحليلات المستمرة لصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة التي جُمعت بعد هجمات الجمعة، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى أضرار مباشرة في قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز".

وتواصل إسرائيل توجيه ضربات تقول إنها تستهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، منذ فجر الجمعة الماضية.

وأفادت فرانس برس بسماع دوي انفجارين قويين، الثلاثاء، في وسط طهران وشمالها، ولم ترد أي معلومات في الوقت الحاضر حول موقع الانفجارين، وذلك بعدما ضرب الجيش الإسرائيلي الإثنين مقر التليفزيون الرسمي الإيراني في العاصمة موقعا ثلاثة قتلى وملحقا أضرارًا مادية جسيمة، وفق ما ذكر التليفزيون.

وفي وقت لاحق، اندلع حريق في مقر التليفزيون الإيراني الرسمي في طهران، وذلك غداة استهدافه بضربة إسرائيلية ألحقت أضرارًا بأحد مبانيه وأودت بحياة ثلاثة أشخاص.

وقال التليفزيون «يمكن مشاهدة الدخان في مبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني بسبب حريق أججته الرياح» بحسب فرانس برس.

«على إيران أن تنتظر ليلة الخميس»

كان السفير الإسرائيلي في واشنطن، ميخائيل  هرتسوج، كان قد نشر في وقت سابق عبر منصة إكس تدوينة قال فيها إن «على إيران أن تنتظر ليلة الخميس»، وأن ما سيحدث فيها سيكون أكبر بكثير مما حدث في تفجيرات البيجر.

لكنه عاد وحذف التغريدة، دون معرفة ما إن كان حذفها لأنها غير دقيقة أم لأنها تعتبر تسريب معلومات حساسة.

وفي تصريحات له، أكد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استمرار الهجمات على إيران، ولا سيما العاصمة طهران.

وقال كاتس إن إسرائيل ستهاجم أهدافا استراتيجية وحكومية وبنية تحتية اليوم في طهران.

وخلال جلسة تقييم، أوضح كاتس «سنواصل اليوم العمل ضد أهداف النظام والأهداف العسكرية في طهران، كما فعلنا أمس ضد هيئة البث الدعائي والتحريضي».

وأضاف «أدعو سكان طهران إلى إخلاء تلك الأماكن وفقًا لتعليمات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية».

واستطرد وزير الجيش الإسرائيلي: «سيتم التعامل مع منشأة فوردو النووية في إيران بالتأكيد».

الوكالة الدولية للطاقة الذرية القنبلة النووية المخابرات الأمريكية ترامب سلاح نووي إيران

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