نشرة أخبار العالم | تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل.. تكلفة باهظة لتصدي الاحتلال لصواريخ طهران.. وترامب يدرس التدخل عسكريًا.. والسفارة الأمريكية بإسرائيل تغلق أبوابها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

القبض على خلية للموساد الإسرائيلي كانت تخطط لهجمات وسط إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأمن تمكن من إحباط هجوم مسلح في وسط إيران بعد اعتقال فريق إرهابي مرتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مراد مرادي، القائم بأعمال حاكم بهارستان، الفريق العميل للموساد، كان يخطط لتنفيذ هجوم انتحاري واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان داخل المحافظة.

وأوضح مرادي أن الفريق الإرهابي تم رصده ومتابعته بدقة من قبل أجهزة الأمن، وكان قد دخل المدينة بواسطة شاحنة "نيسان" محملة بمواد متفجرة وتجهيزات متطورة، قبل أن يتم توقيفه في الوقت المناسب.

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القواعد الجوية الإسرائيلية

استهدف الحرس الثوري الإيراني عددًا من القواعد الجوية الإسرائيلية التي انطلقت منها هجمات على إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" يوم الثلاثاء، نقلاً عن بيان للحرس الثوري الإيراني، أن الغارات على القواعد الجوية الإسرائيلية نُفذت "ردًا على هجمات النظام الإسرائيلي السافرة على الأراضي المقدسة لإيران الإسلامية".

مسئولون أمريكيون: ترامب يدرس توجيه ضربة لإيران

أفاد عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاليين والسابقين أن الرئيس دونالد ترامب، بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يدرس مجموعة من الخيارات بشأن إيران، بما في ذلك توجيه ضربة أمريكية محتملة لها.

شوهد المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وقادة عسكريون آخرون يغادرون البيت الأبيض بعد انتهاء الاجتماع.

صرح ترامب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تعرف مكان اختباء المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني، لكنها لا تريد قتله "في الوقت الحالي".

دوي انفجارات في تل أبيب بعد إطلاق 20 صاروخا من إيران

أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي انفجارات في تل أبيب، بعد إطلاق إيران 20 صاروخا في استهدف دولة الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رصد صواريخ قادمة من إيران، وطالب الإسرائيليين باللجوء إلى الملاجئ بينما تعمل الدفاعات الجوية على اعتراض المقذوفات، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب حول الحرب على إيران

أفاد موقع أكسيوس الإخباري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الحرب على إيران.

مسئول عسكري: إيران أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل

أطلقت إيران نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل في أحدث هجوم صاروخي لها، حسبما صرح مسؤول عسكري لشبكة CNN، مضيفًا أنه تم اعتراض معظمها.

وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أنها تلقت بلاغات عن سقوط قذائف في جميع أنحاء البلاد.

وتستجيب فرق الإطفاء لبلاغات عن إصابة مباشرة لمبنى سكني في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى سقوط شظايا على مبنى سكني آخر في الشمال.

إغلاق السفارة الأمريكية في إسرائيل من الأربعاء إلى الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء أن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستغلق من يوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأمريكية جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم إلى البقاء في أماكن إقامتهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

المرشد الإيراني: الله أكبر.. المعركة بدأت

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء أن المعركة بدأت في إشارة إلى المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المستعرة من الجمعة الماضية.

وكتب المرشد الإيراني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: المعركة بدأت، باسم حيدر تبدأ المعركة.. علي يعود إلى خيبر بذي الفقار.. الله أكبر".

وبعد تغريدة المرشد الإيراني، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء غارات جوية على طهران، حيث أصدر قبل ساعات قليلة تحذيرا لسكان المنطقة 18 بالعاصمة الإيرانية بضرورة الإخلاء.

سيطرة كاملة على إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف تل أبيب بصواريخ «فتّاح»

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، عن قصف تل أبيب بصواريخ فتاح من الجيل الأول واصفا العملية بأنها نهاية أسطورة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني في بيان رقم 10: نبارك لكم، أيها القادة والمقاتلون المخلصون في القوة الجو-فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، انطلاق الموجة الحادية عشرة من العملية المشرّفة "الوعد الصادق 3" باستخدام صواريخ "فتّاح" من الجيل الأول؛ التي شكّلت بداية نهاية أسطورة الدفاعات الجوية للجيش الصهيوني، وأدخلت الأشرار الصهاينة في حالة من الارتباك والانهيار الذاتي.

حصاد القصف الإيراني لإسرائيل بعد إطلاق 440 صاروخًا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء بأن حصيلة الهجمات الإيرانية ضد دولة الاحتلال أسفرت عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 1300 إصابة منذ بدء الهجمات يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إيران أطلقت أكثر من 440 صاروخًا منذ بدء الهجمات، لافتة إلى أن تكلفة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي في اليوم الواحد يبلغ نحو 285 مليون دولار.