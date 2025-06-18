قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يتحرك خلف الكواليس.. تفاصيل قائمة الزمالك الجديدة قبل التعاقد مع المدرب الأجنبي
سماع أصوات طيران حربي يجوب سماء مدينة الرمادي بالعراق
حماس تحذّر الولايات المتحدة من التدخل عسكريا ضد إيران
كريم عبد الحق: أتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لاسترداد أموالي
بعد تداول البعض وجود شبهة جنائية.. لطيفة تحسم الجدل حول سبب وفاة شقيقها
أسرع من الصوت.. ما هو صاروخ فتّاح الذي أطلقته إيران على إسرائيل؟
ننشر الصور الأولى لحريق عقار سكني بطريق التأمين في أسوان
محافظ القاهرة يوجّه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي عقار حى السيدة زينب المنكوب
صنداونز يهزم أولسان هيونداي ويمنح إفريقيا أول فوز في مونديال الأندية 2025
السيطرة على حريق عقار سكني بطريق التأمين في أسوان
ترامب يلتقي قائد الجيش الباكستاني في البيت الأبيض اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسرع من الصوت.. ما هو صاروخ فتّاح الذي أطلقته إيران على إسرائيل؟

صاروخ فتاح
صاروخ فتاح
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران استخدمت صاروخًا جديدًا، "فتاح-1"، في هجماتها على إسرائيل آنذاك. 

وتصف طهران "فتاح-1" بأنه صاروخ "أسرع من الصوت" - أي أنه ينطلق بسرعة خمسة أضعاف سرعة الصوت (حوالي 3800 ميل في الساعة، 6100 كيلومتر في الساعة).

وقالت شبكة سي إن إن المحللين يشيرون إلى أن جميع الصواريخ الباليستية تقريبًا تصل إلى سرعة تفوق سرعة الصوت أثناء طيرانها، وخاصةً أثناء اندفاعها نحو أهدافها.

وقال فابيان هينز، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والذي كتب عن هذا الموضوع، إن الصاروخ فتاح-1 يبدو أنه يحمل رأسًا حربيًا على "مركبة إعادة دخول قابلة للمناورة"، مما يمكنه من إجراء تعديلات لتجنب الدفاعات الصاروخية خلال جزء قصير من غوصه إلى هدفه.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن قصف تل أبيب بصواريخ فتاح من الجيل الأول واصفا العملية بأنها نهاية أسطورة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني  في بيان رقم 10: نبارك لكم، أيها القادة والمقاتلون المخلصون في القوة الجو-فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، انطلاق الموجة الحادية عشرة من العملية المشرّفة "الوعد الصادق 3" باستخدام صواريخ "فتّاح" من الجيل الأول؛ التي شكّلت بداية نهاية أسطورة الدفاعات الجوية للجيش الصهيوني، وأدخلت الأشرار الصهاينة في حالة من الارتباك والانهيار الذاتي.

وأضاف البيان، لقد هزّت صواريخ "فتّاح" القوية وعالية القدرة على المناورة، هذا المساء، ملاجئ الجبناء الصهاينة مرارًا بعد أن اخترقت درعهم الدفاعي، وأوصلت رسالة اقتدار إيران إلى الحليف المحرّض على الحرب لتل أبيب، الغارق في الأوهام والخيالات الفارغة، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وتابع، الهجوم الصاروخي الليلة أثبت أننا قد بسطنا سيطرة كاملة على أجواء الأراضي المحتلة، وأن سكانها باتوا بلا أي دفاع في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية.

أسرع من الصوت صاروخ فتاح إيران إسرائيل الحرس الثوري الإيراني الوعد الصادق 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

مشروع قانون الإيجار القديم

محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

صورة أرشيفية

رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

أشرف بن شرقي

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

الايجار القديم

عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة

بالصور

البابريكا.. بهار شهي وفوائد مذهلة للقلب والمناعة والعينين

فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا

في عز الصيف.. أفضل أطعمة ومشروبات لتبريد حرارة الجسم طبيعيًا

مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

دراسة: النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع يقي من فقدان السمع عند الكبر

هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟
هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟
هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟

دراسة أمريكية: تناول الزبدة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"
الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"
الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"

فيديو

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد