مسئول عسكري: إيران أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل

أطلقت إيران نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل في أحدث هجوم صاروخي لها، حسبما صرح مسؤول عسكري لشبكة CNN، مضيفًا أنه تم اعتراض معظمها.

وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أنها تلقت بلاغات عن سقوط قذائف في جميع أنحاء البلاد.

وتستجيب فرق الإطفاء لبلاغات عن إصابة مباشرة لمبنى سكني في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى سقوط شظايا على مبنى سكني آخر في الشمال.

كما تم الإبلاغ عن عدة حرائق في مناطق مفتوحة.

وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" بأنه لم يتم تحديد أي إصابات بعد أن فتشت فرق الطوارئ عدة مواقع متضررة.

وكانت هيئة الإطفاء الإسرائيلي، أعلنت عن نشوب حريق في وسط دولة الاحتلال جراء إصابة مبنى بشظايا صاروخ إيراني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت رشقة صاروخية جديدة تجاه دولة الاحتلال، بعدما سمع دوي انفجارات في تل أبيب، بعد إطلاق إيران 20 صاروخا في استهدف دولة الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رصد صواريخ قادمة من إيران، وطالب الإسرائيليين باللجوء إلى الملاجئ بينما تعمل الدفاعات الجوية على اعتراض المقذوفات، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وسقطت صواريخ إيرانية في موقعين وسط دولة الاحتلال.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الحرب على إيران.

وفي وقت سابق، اجتمع نتنياهو مع عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع في دولة الاحتلال لأكثر من ساعتين.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن هذا الاجتماع هو أطول مشاورات من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وفي سياق متصل، اجتمع ترامب مع فريقه للأمن القومي، بعد أن أصدر سلسلة من التحذيرات لإيران، منها وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأنه "هدف سهل" والمطالبة بـ"استسلام غير مشروط"، وفقًا للبيت الأبيض.

وأفاد عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاليين والسابقين أن الرئيس دونالد ترامب، بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يدرس مجموعة من الخيارات بشأن إيران، بما في ذلك توجيه ضربة أمريكية محتملة لها.

وشوهد المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وقادة عسكريون آخرون يغادرون البيت الأبيض بعد انتهاء الاجتماع.

وصرح ترامب أمس الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تعرف مكان اختباء المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني، لكنها لا تريد قتله "في الوقت الحالي".

وحثّ ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إيران على "الاستسلام غير المشروط" مع استمرار تصاعد الصراع المستمر منذ خمسة أيام.

وأضاف ترامب: "نعرف بالضبط مكان اختباء ما يسمى بـ"المرشد الأعلى". إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد".