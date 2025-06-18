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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دوي انفجارات في تل أبيب بعد إطلاق 20 صاروخا من إيران

انفجارات في تل أبيب
انفجارات في تل أبيب
ناصر السيد

أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي انفجارات في تل أبيب، بعد إطلاق إيران 20 صاروخا في استهدف دولة الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رصد صواريخ قادمة من إيران، وطالب الإسرائيليين باللجوء إلى الملاجئ بينما تعمل الدفاعات الجوية على اعتراض المقذوفات، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وسقطت صواريخ إيرانية في موقعين وسط دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع في دولة الاحتلال لأكثر من ساعتين.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن هذا الاجتماع هو أطول مشاورات من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، بعد أن أصدر سلسلة من التحذيرات لإيران، منها وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأنه "هدف سهل" والمطالبة بـ"استسلام غير مشروط"، وفقًا للبيت الأبيض.

أفاد عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاليين والسابقين أن الرئيس دونالد ترامب، بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يدرس مجموعة من الخيارات بشأن إيران، بما في ذلك توجيه ضربة أمريكية محتملة لها.

شوهد المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وقادة عسكريون آخرون يغادرون البيت الأبيض بعد انتهاء الاجتماع.

صرح ترامب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تعرف مكان اختباء المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني، لكنها لا تريد قتله "في الوقت الحالي".

حثّ ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إيران على "الاستسلام غير المشروط" مع استمرار تصاعد الصراع المستمر منذ خمسة أيام.

وأضاف ترامب: "نعرف بالضبط مكان اختباء ما يسمى بـ"المرشد الأعلى". إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد".

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