جيش الاحتلال يطالب الإسرائيليين بالهروب إلى الملاجئ بعد رصد صواريخ إيرانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء رصد صواريخ قادمة من إيران، في إطار الحرب المشتعلة بين الجانبين منذ الجمعة الماضية.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيليين باللجوء إلى الملاجئ بينما تعمل الدفاعات الجوية على اعتراض المقذوفات، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع في دولة الاحتلال لأكثر من ساعتين.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن هذا الاجتماع هو أطول مشاورات من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، بعد أن أصدر سلسلة من التحذيرات لإيران، منها وصف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأنه "هدف سهل" والمطالبة بـ"استسلام غير مشروط"، وفقًا للبيت الأبيض.

أفاد عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاليين والسابقين أن الرئيس دونالد ترامب، بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يدرس مجموعة من الخيارات بشأن إيران، بما في ذلك توجيه ضربة أمريكية محتملة لها.

شوهد المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وقادة عسكريون آخرون يغادرون البيت الأبيض بعد انتهاء الاجتماع.