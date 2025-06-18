انفجـ.ـار في أربيل شمال العراق

وقع انفجار في محافظة أربيل شمال العراق مساء الثلاثاء حسب القاهرة الإخبارية، ولم يتضح بعد أسباب الحادث الانفجاري في الدولة العراقية.

وتتعرّض الدولة العراقية لبعض الأعمال الإرهابية من وقت لآخر لوجود بعض التنظيمات الإرهابية بها، والتي كان يحاربها العالم معا وهو تنظيم داعش الإرهابي.

في اتجاه آخر رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استخدام إسرائيل للأجواء العراقية في توجيه ضربات عسكرية جوية للجارة الإيرانية.

وأدان السوداني الاعتداء الإسرائيلي على الدولة الإيرانية واصفه بالاختراق الكبير للقانون الدولي،وإنتهاك سيادة الدولة الإيرانية وطالب السوداني بالتهدئة بين الطرفين واحتواء الصراع بالمنطقة عبر المفاوضات.