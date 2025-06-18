جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم جامعة الإمام الحسين شرق طهران

أفادت وكالة رويترز بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري الإيراني شرق العاصمة طهران.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في المنطقة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ موجة من الغارات على المدينة.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء بوقوع انفجارات ضخمة قرب حي "فتح" في العاصمة طهران، جراء القصف الإسرائيلي.

وأظهرت صور أقمار صناعية حجم الدمار في قاعدة للصواريخ في مدينة تبريز الإيرانية، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال هاجم مجمع "خوجير" لتطوير الصواريخ شرق طهران.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدر المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذاراً لسكان المنطقة 18 في العاصمة الإيرانية طهران بضرورة إخلاء المنطقة.