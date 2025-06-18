حل لغز الجواسيس| ثان أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل تدير اقتصاد إيران

كشف اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن سبب الاختراق الجاسوسى الكبير الذى شهدته إيران خلال الفترة الماضية ومكن إسرائيل من اغتيال أهم قادتها.

وقال الغبارى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أكبر جالية لليهود فى العالم توجد فى الولايات المتحدة تاليها مباشرة "إيران".

الشركات الوسيطة

وفجر الغبارى مفاجأة قائلا:" الجالية اليهودية فى إيران هى التي تمتلك الشركات الوسيطة التى تدير الاقتصاد الإيرانى ككل، فإيران تلجأ للشركات الوسيطة للهروب من العقوبات الأمريكية عليها".

ولفت اللواء محمد الغبارى، إلى ما يقلق إسرائيل ليس السلاح النووى الذى من الممكن أن تمتلكه إيران بل تخشى من صورايخها البالستية، معقبا:" نتنياهو صرح فى بيانه الرسمى أمام الكنسيت أنه جار تدمير مصانع الصواريخ البالستية الإيرانية".