محمد محسن أبو النور: إيران لن تستسلم بسهولة أمام تهديدات واشنطن

كشف الدكتور محمد محسن أبو النور خبير الشؤون الإيرانية، آخر التقارير الأمريكية بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أن إيران لن تستسلم بسهولة أمام تهديدات واشنطن.

وأضاف محمد محسن أبو النور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن آخر التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل وحدات الكوماندوز إلى داخل إيران؛ بهدف تخريب المنشآت النووية الإيرانية.

مراكز استراتيجية

أكد خبير الشؤون الإيرانية، أن النظام الإيراني لديه مراكز استراتيجية كثيرة يمكن من خلالها إدارة الدولة، وإذا انهزمت في منطقة؛ ستنتقل إلى أخرى.

وأشار خبير الشؤون الإيرانية، إلى أن القوات الإيرانية البرية والبحرية غاية في القوة، حيث تمتلك 2 مليون جندي مستعدون للقتال، وبالنسبة للبحرية؛ فتمتلك 19 غواصة.

واستطرد: بالنسبة للشعب الإيراني، رغم خلافاته مع النظام الحاكم وإقامة ثورات ضده؛ إلى أنه التفّ حول النظام بعد الهجوم الإسرائيلي.